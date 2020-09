PSG : Daniel Riolo pointe la limite du club ces dix dernières années

Le PSG continue sa remontada au classement. Les hommes de Thomas Tuchel sont allés s’imposer sans coup férir sur la pelouse du Stade de Reims hier en clôture de la 5e journée de L1 (2-0). Mauro Icardi, bien servi à deux reprises par Kylian Mbappé, s’est chargé d’alimenter le tableau d’affichage pour ouvrir son compteur cette saison.

Malgré ce succès logique du PSG, Daniel Riolo n’a pas apprécié certains comportements pas assez professionnels à ses yeux. « Est-ce que c’est grave de ne pas aller au bout de l’exigence ? Pour moi oui. Le sport de haut niveau est ainsi. Si tu peux en mettre cinq tu dois en mettre cinq. Si tu peux en mettre six tu dois en mettre six. Comme le Bayern, a-t-il soufflé au micro de RMC Sport. Comme tu sais que tu vas gagner le match, augmente ton niveau d’exigence. Parce que tu sais que ce ne sera pas toujours aussi facile. Tu dois rôder l’équipe. Et tu n’arrives jamais à la rôder cette équipe ! »

Le PSG manque d'exigence, selon Daniel Riolo

Au-delà des carences au niveau de la mentalité, Riolo a également mis un bémol sur l’aspect tactique au PSG. « On ne sait jamais avec le PSG quel est le positionnement de l’un et de l’autre, on ne sait pas si les quatre offensifs vont jouer tout le temps ou si ça changera pour les gros matches… Liverpool, tu sais comment ça joue. Les équipes, grosso modo, tu sais… Là, tu regardes le PSG, tu ne sais pas comment ça joue, a-t-il poursuivi. Le problème du PSG ces dernières années c’est qu’il n’est pas assez exigeant. Ce n’est qu’une adaptation aux situations. C’est ce que fait Neymar. »