PSG : Daniel Riolo ramène sèchement Mbappé & Co sur terre après le Real Madrid

C'est vrai, le PSG a livré une performance extraordinaire mardi soir contre le Real Madrid (1-0). Sans un Thibault Courtois exceptionnel, les Merengue, dominés de la première à la dernière minute, aurait pris une valise et le sort de ce 8e de finale de Champions League serait déjà acté. C'est vrai aussi, avec un Kylian Mbappé à ce niveau, il est difficile de ne pas croire aux chances du club de la capitale de lever enfin la Coupe aux grandes oreilles. Mais c'est vrai également qu'aucun club n'a jamais été couronné au mois de février et qu'il faut savoir tempérer ses ardeurs, comme l'a écrit Daniel Riolo hier sur Twitter...

"Chaque année, le même cirque"

"Douze heures après un bon match, comme chaque année après le 8e aller, le PSG est la meilleure équipe du monde sur Twitter !, a écrit le journaliste mercredi en début d'après-midi. Chaque année, le même cirque. On oublie même que l’année dernière au Camp Nou, Mbappé and co avaient été encore meilleurs… bref."

Difficile de lui donner tort. Depuis qu'il a retrouvé la Champions League avec son propriétaire qatari, le PSG a souvent réalisé de très bons matches en 8es de finale aller de C1. Performances qu'il n'a pas toujours confirmé au retour (1-1 et des grosses frayeurs contre le Barça la saison passée, sans parler de la remontada ou du cauchemar contre Manchester United) et qui ne lui ont jamais permis d'aller décrocher le trophée tant espéré. Un peu plus de mesure, un peu moins d'euphorie permettrait peut-être d'aller enfin au bout...

