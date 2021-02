PSG : de grands joueurs ont fait des propositions à Wanda Nara

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

C'est une drôle de révélation qu'a fait Zaira Nara, sœur de Wanda, au sujet de l'épouse de Mauro Icardi dans les colonnes du Mundo Deportivo : "A Milan, nous étions avec mon compagnon Jakob dans un hôtel divin où nous attendions pour aller manger. Wanda était en train de négocier la prolongation de Mauro. Elle était très intense dans les tractations, elle est du genre à dire : "Quand tu me donneras les chiffres que je veux entendre, tu me rappelleras, sinon tu n'essayes même pas !". Plusieurs joueurs ont voulu que Wanda devienne leur agent. Je ne donnerai pas de noms mais ce sont des joueurs connus et très importants. Et des joueurs d'autres clubs. Ils ont demandé la permission à Mauro. Mais le travail d'agent demande beaucoup de temps, ce n'est pas seulement une signature sur un contrat."

Et Wanda Nara a non seulement une famille mais, quand elle était encore en Italie, elle avait également une émission de TV à présenter. Mais une future carrière se dessine pour elle, par exemple quand son attaquant de mari aura pris sa retraite…

The mansion of Mauro Icardi and Wanda Nara was burgled over the weekend while the Paris Saint-Germain forward was on club duty. Goods worth over R7 million were stolen! pic.twitter.com/aCWuKrCTKI