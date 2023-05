PSG : de nouvelles révélations tombent sur Messi, qui pourrait ne plus jouer pour Paris !

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

L'Equipe comme Le Parisien consacrent ce mercredi deux pages à l'affaire Messi. Dans lesquelles on en apprend un peu plus sur la désormais fameuse escapade de l'Argentin en Arabie Saoudite. On savait, par exemple, qu'elle avait déjà été repoussée à deux reprises. Mais on apprend via le quotidien régional que la première fois, c'était juste après l'élimination de la Champions League face au Bayern Munich (0-2). Le joueur avait compris que ce n'était pas le moment de faire un tel voyage promotionnel et avait annulé de lui-même. Preuve qu'il n'en a pas rien à faire de son club...

Il pourrait ne plus jouer pour le PSG !

Par contre, là où sa faute est évidente, c'est que Luis Campos comme Nasser al-Khelaïfi ont bien signifié à son entourage que la famille Messi ne pouvait pas se rendre en Arabie Saoudite lundi et mardi car il y avait entraînement ! On pensait au départ que tout l'état-major avait été mis devant le fait accompli. En réalité, seul Christophe Galtier n'était pas au courant au préalable de ce voyage. Les proches de l'attaquant expliquent que c'était le dernier moment pour aller dans la péninsule arabique car, après, il ferait trop chaud... Mais la plus grosse information émane du Parisien, qui se demande si Messi rejouera un jour pour le PSG. Car, vexé par cette sanction et sa non-prolongation, le champion du monde pourrait purement et simplement refuser de porter à nouveau le maillot du club de la capitale...

🗣️ "S'ils le font, c'est qu'ils ne veulent plus continuer avec Messi."



🔴🔵 Pour @FlorentGautreau, la décision de sanctionner Messi a été prise car le départ de l'Argentin est devenu une évidence. pic.twitter.com/noQ0r0UXGd — After Foot RMC (@AfterRMC) May 2, 2023

Pour résumer La direction du PSG a voulu frapper fort avec Lionel Messi afin de rappeler que l'institution est au-dessus des joueurs, même plus les plus grands. Ce qui a décidé les dirigeants parisiens à agir ainsi, c'est notamment le fait qu'ils avaient dit non à l'Argentin.

