PSG : Dembélé casse une idée reçue sur le vestiaire parisien, un taxi breton confirme !

Si, pendant longtemps, le PSG a été parasité par des clans rivaux et déjà parfois hautain et prétentieux, causant bon nombre de polémiques, la donne a bien été corrigé l’été dernier avec les départs de Lionel Messi et Neymar.

Un vestiaire de potes…

De nombreux joueurs sont arrivés, comme Ousmane Dembélé, et tous dans le même état d’esprit pour fonder un vrai collectif autour de Luis Enrique. Dans les colonnes du Parisien, l’ailier de l’équipe de France a été questionné sur cette fameuse ambiance, vantée comme une « équipe de potes »… Qu’il confirme :

« Oui, c’est vrai. Déjà parce que les Espagnols et les Portugais se connaissent depuis longtemps. Tout le monde communique et s’entend très bien. On ne m’avait pas toujours vendu le PSG comme ça… (rires) Mais si on a quelque chose à se dire, on se parle ! »

... Le taxi quimpérois qui les a ramené de Brest confirme

Une cohésion que l’on retrouve même dans les galères, comme ce fut le cas il y a quelques semaines à Brest quand, après une victoire 3-2 dans une ambiance électrique, les joueurs avaient dû rentrer en taxi du fait d’un impact de foudre à l’aéroport de Brest.

Dans les colonnes de Ouest-France, le chauffeur quimpérois qui a conduit Mbappé, Dembélé, Mukiele et Hakimi jusqu’à Paris a confirmé cette belle ambiance de corps : « C’était vraiment super sympa de voir des jeunes champions du monde dans le véhicule et de pouvoir discuter de plein de choses avec eux. Il faut dire qu’on a passé plus de cinq heures ensemble. On a eu le temps de parler ! Ils sont très gentils, souriants, ils m’ont même proposé à manger et à boire. »

