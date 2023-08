PSG : Dembélé fixe déjà rendez-vous au RC Lens !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Transfuge du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a fait ses grands débuts avec le PSG hier lors du match nul ramené de Toulouse (1-1). Les Parisiens ont été repris sur le fil et Dembélé n'a pas caché sa déception sur ses réseaux, tout en affichant sa détermination avant de retrouver le RC Lens, le week-end prochain. "Heureux de réaliser mes débuts sous ces nouvelles couleurs et avec l’envie de tout donner lors du prochain match" «Nous n’avons pas pu obtenir la victoire que nous voulions mais ça ne fait que commencer. Heureux de réaliser mes débuts sous ces nouvelles couleurs et avec l’envie de tout donner lors du prochain match», a-t-il posté. Les Lensois sont prévenus... Nous n’avons pas pu obtenir la victoire que nous voulions mais ça ne fait que commencer. Heureux de réaliser mes débuts sous ces nouvelles couleurs et avec l’envie de tout donner lors du prochain match. #AllezParis 🔴🔵 pic.twitter.com/G0fKmRX14l — Ousmane Dembélé (@dembouz) August 20, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer «Nous n’avons pas pu obtenir la victoire que nous voulions mais ça ne fait que commencer. Heureux de réaliser mes débuts sous ces nouvelles couleurs et avec l’envie de tout donner lors du prochain match», a posté Dembélé. Les Lensois sont prévenus...

Laurent HESS

Rédacteur