PSG : Dembélé s’est pris une bonne soufflante après Dortmund !

0 but et 0 passe décisive en 7 matchs disputés, voilà les statistiques d'Ousmane Dembélé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Perdant pas moins de 31 ballons, l'ailier droit français a une nouvelle fois été trop brouillon lors de la victoire ce mardi du PSG face au Borussia Dortmund (2-0), à l'occasion de la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'OUSMANE DEMBÉLÉ "Avec Dembélé, je reste sur ma faim" Le début de saison de l'ancien joueur du FC Barcelone sous le maillot parisien ne convainc pas Jérôme Rothen, désormais consultant pour RMC Sport. "Avec Ousmane Dembélé, je reste sur ma faim. Il fait des bonnes choses, il est déroutant, mais il veut tellement bien faire qu'il en fait trop. Ses prestations au Parc ne sont pas bonnes à cause de ça, il est toujours dans l'excitation", a lâché l'ancien milieu de terrain du PSG dans l'After Foot sur les ondes de RMC Sport. 🎙 @RothenJerome : "Avec Dembélé, je reste sur ma faim. Il fait des bonnes choses, il est déroutant, mais il veut tellement bien faire qu'il en fait trop. Ses prestations au Parc ne sont pas bonnes à cause de ça, il est toujours dans l'excitation." pic.twitter.com/39EU05I4Ec — After Foot RMC (@AfterRMC) September 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Depuis le début de saison, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen, désormais consultant pour RMC Sport, reste sur sa faim avec Ousmane Dembélé. Et il l'a fait savoir après PSG - Dortmund (2-0).

Fabien Chorlet

Rédacteur