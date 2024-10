PSG : dernier round avant les choses sérieuses avec Mbappé

Alors que son statut en équipe de France est sérieusement remis en question en cette trêve internationale, Kylian Mbappé a un rendez-vous très important, demain à Paris. Ou, plutôt, ses avocats. Car comme l'explique Marca, c'est mardi que les représentants de l'attaquant du Real Madrid et du PSG vont tenter pour la dernière fois de trouver un terrain d'entente au litige qui les oppose. S'ils n'y parviennent pas, la suite se passera devant les prud'hommes.

Un litige qui remonte à un an

Cette réunion est organisée par la chambre des recours de la LFP. Pour rappel, Kylian Mbappé réclame 55 M€ de retenues de salaire et autres primes au PSG. Le club de la capitale, lui, estime qu'il s'agit d'un montant négocié il y a un an entre le joueur et Nasser al-Khelaïfi en échange de sa réincorporation dans l'effectif, alors qu'il arrivait dans sa dernière année de contrat et refusait de prolonger. Ce montant devait permettre au PSG de mieux surmonter le départ sans indemnité de sa star. D'accord pendant l'été, Kylian Mbappé estime que le club a trahi sa parole en le faisant moins jouer en deuxième partie de saison.

⚔️ El PSG argumenta que la Comisión Jurídica de la LFP no tiene la autoridad para obligarles a pagar a Mbappé, y que el jugador asumió compromisos que permiten no abonar el total de su contrato original 💼



✍️ Una información de @polomarca 👇https://t.co/43YNw0hz2c — MARCA (@marca) October 14, 2024