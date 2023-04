PSG : des bonnes nouvelles tombent enfin pour Galtier avant Nice !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Enfin des bonnes nouvelles pour Christophe Galtier ! Sous le feu des critiques depuis la mauvaise passe du PSG en 2023, et notamment les deux défaites d’affilée au Parc des Princes contre le Stade Rennais (0-2) puis l’OL (0-1), l’ancien coach de l’ASSE a ouvert les vannes.

Mardi matin, RMC Sport a ainsi affirmé pas plus tard qu’hier que Galtier avait tenu un discours plutôt offensif devant ses troupes, en leur demandant plus de rigueur et d’implication. Hier, justement, deux joueurs du PSG ont effectué leur retour en séance collective.

Selon l’insider Hadrien Grenier, Sergio Ramos et Carlos Soler ont fait leur réapparition à l’entraînement, venant ainsi regonfler le quota de joueurs sur lequel pourra sans doute compter le coach du PSG, samedi pour le périlleux déplacement à Nice (21h). À confirmer, demain, en conférence de presse (13h).