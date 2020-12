PSG : Des décisions ont été prises en interne en attendant Pochettino

Zapping But! Football Club RB Leipzig - PSG : notre simulation FIFA 21 (3ème journée - Ligue des Champions)

Le PSG a officialisé le départ de Thomas Tuchel, hier, mais pas encore le nom de son successeur même si l'arrivée de Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham l'an dernier, ne fait aucun doute. Et L'Equipe indique que le staff de l'Argentin est déjà près.

Camara va rester

En effet, il a été décidé que Zoumana Camara resterait au PSG. Ancien coordinateur sportif à sa retraite, avant de devenir l'adjoint de Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel, l'ancien défenseur (41 ans), très apprécié du vestiaire et de Doha, intégrera le staff de Pochettino, même si celui-ci devrait débarquer avec plusieurs hommes de confiance. Le staff médical qui avait connu une refonte l'été dernier est également censé poursuivre ses activités au PSG, notamment le médecin coordinateur Cristiano Eirale et le docteur Christophe Baudot. Dont les relations avec Tuchel n'était pas toujours fluides, contrairement à Camara.