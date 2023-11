PSG : Deschamps s'invite dans la polémique Mbappé - Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce lundi, les internationaux français se sont réunis du côté de Clairefontaine pour préparer les deux matches face à Gibraltar samedi puis en Grèce mardi. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a été interrogé sur la polémique Luis Enrique-Mbappé. Samedi, après le triplé de son attaquant à Reims (3-0), l'entraîneur du PSG l'a critiqué en déclarant qu'il attendait plus. Deschamps aurait-il fait de même ? Avec sa langue de bois habituelle, le double champion du monde a dit que non...

"Préfèrent-ils faire un bon grand match et ne pas marquer ?"

"Je ne vais pas rentrer dans des données que je n'ai pas ça regarde Kylian et son entraîneur. Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit. Il faut poser la question aux concernés. Je ne suis pas ce qu'il lui demande à chaque match dans des positionnements et des systèmes différents. Dans la gestion et la communication, je ne dis pas que ce Luis Enrique a fait n'est pas bien, je peux le faire différemment, d'autres peuvent le faire différemment. Cela peut arriver, mais ce n'est pas que Kylian, ça arrive à tous les attaquants. Préfèrent-ils faire un bon grand match et ne pas marquer ? Je ne suis pas sûr... L'idéal, c'est de faire les deux mais avec des fréquences de trois à quatre matches par semaine, ce n'est pas facile."

📣 Deschamps revient sur les déclarations de Luis Enrique concernant le dernier match de Kylian Mbappé. — RMC Sport (@RMCsport) November 13, 2023

