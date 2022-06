PSG : deux coachs de renoms dont Mourinho pourraient griller Galtier à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après une saison décevante, les dirigeants du PSG veulent changer de nombreuses choses, au sein de l'organigramme du club. Alors que le directeur sportif du club, Leonardo, a été démis de ses fonctions, d'autres changements devraient avoir lieu cet été. L’entraîneur parisien Mauricio Pochettino devrait être licencié dans les prochains jours et deux coachs de renoms pourraient le remplacer.

Selon Foot Mercato, le PSG a débuté des discussions avec Marcelo Gallardo pour voir si ce dernier est intéressé par une arrivée au club cet été. Une réunion est prévue ce week-end pour parler de l’avenir entre les deux camps.

La piste Mourinho réouverte !

Plusieurs médias britanniques affirment que le PSG envisage une opération pour faire venir José Mourinho en tant qu’entraîneur la saison prochaine. La venue de Luis Campos aurait réactivé cet intérêt de longue date. Les dirigeants estiment aussi que son expérience augmenterait les chances de remporter la Ligue des champions.

Pour résumer Alors que le PSG devrait licencier Mauricio Pochettino dans les prochains jours, deux coachs de renoms pourraient griller Galtier pour sa succession. Marcelo Gallardo et José Mourinho sont convoités pour remplacer Pochettino.

Adam Duarte

Rédacteur