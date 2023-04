PSG : deux nouveaux coachs de Ligue 1 surpris par l'affaire Galtier

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Philippe Montanier (Toulouse FC) : «On voit bien que c’est un conflit interne au club. C’est une affaire niçoise. Comme l’ont dit mes collègues, je connais depuis 40 ans Christophe, je ne suis pas ami avec lui, mais on a de bonnes relations, et je n’ai jamais entendu de propos racistes de sa part. On sait que ça s’est très mal passé à Nice, mais comme il l’a dit, il y a une enquête qui va mettre la lumière. Il faut attendre l’enquête, mais on est très surpris que ça tombe sur Christophe Galtier puisqu’on n’a jamais eu d’échos sur ça à son sujet.»

« Galtier raciste ? Je ne pense pas... »

Laurent Blanc (OL) : « A Paris, rien ne fait comme ailleurs et je suis bien placé pour le savoir. C'est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe mais Christophe Galtier est un personnage que je connais depuis 30-40 ans. J'ai joué en équipe de France Junior avec lui. Qu'on me parle d'une personne qui est raciste ? Je ne pense pas... On emploie beaucoup ce terme et très vite d'ailleurs. On verra ce qui se passe... »