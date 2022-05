PSG : Di Maria rétablit la vérité sur la réaction de Messi aux sifflets du Parc des Princes

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Après l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le public du Parc des Princes n'a pas manqué de siffler ses joueurs. Même Lionel Messi n'y a pas échappé.

"Leo ne fait pas attention"

Mais alors que RMC Sport a annoncé que l'ancien star du FC Barcelone, qui n'avait pas l'habitude de se faire siffler avant son arrivée au PSG, aurait été touché par ces sifflets, Angel Di Maria a confié que son compatriote n'y avait pas prêté attention.

"Le meilleur joueur du monde sifflé, c’est difficile à croire. Mais, ici au club, les gens, les ultras sont exigeants, ils sont très passionnés et ils voient les meilleurs joueurs arriver, une équipe et qu’on est éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions, c’est normal qu’ils soient déçus. Ça arrive partout. Ici, ça arrive avec le meilleur du monde. Leo ne fait pas attention, c’est un détail, c’est le football. On sait que c’est comme ça, ça doit se passer comme ça. On doit être fort. C’est le football, ce genre de choses arrive", a déclaré l'ailier droit argentin au micro de la radio argentine, Urbana Play.

