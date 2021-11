PSG : Di Maria sauve l’Argentine, Messi envoie un message fort à l’émir du Qatar

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Après le Brésil, l’Argentine est proche de composter son billet pour le Qatar. Cette nuit, les hommes de Lionel Scaloni sont en effet allés s’imposer Montevideo contre l’Uruguay grâce à un but d’Angel Di Maria (1-0) et se rapprochent un peu plus de la phase finale de la Coupe du Monde 2022.

L’Albiceleste est quasiment invincible lorsque le milieu offensif du PSG fait trembler les filets puisqu’elle compte 19 en 20 matches lorsque c’est le cas ! La seule défaite remonte au 30 juin 2018 contre la France à la Coupe du Monde en Russie. De son côté, Lionel Messi est resté très prudent en Uruguay.

Remplaçant après avoir discuté longuement avec son sélectionneur, le crack du PSG est entré à un quart d’heure de la fin du match à la place de Giovani Lo Celso. S’il a pris le lead de l’Argentine, le joueur de 34 ans n’a rien « tenté de compliqué » pour être en forme face au Brésil dans la nuit de mardi à mercredi prochain. Et, aussi sans doute pour rassurer l’émir du Qatar et tout le PSG.

