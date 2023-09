PSG : Donnarumma bientôt déclassé ?

S'il réalise un bon début de saison au PSG, à l'image de l'équipe de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma n'a pas convaincu hier avec l'Italie, tenue en échec sur le terrain de la Macédoine du Nord (1-1).

Les Italiens avaient ouvert le score par leur capitaine Ciro Immobile avant d'être rejoint sur un coup franc du capitaine macédonien Enis Bardhi, en fin de rencontre. Un coup franc très bien tiré, côté ouvert, que Donnarumma n'a pu stopper malgré une horizontale. Et cela lui vaut d'être critiqué, notamment par la Rai et son journaliste Marco Conterio, qui pense qu'il est temps de songer à son remplacement.

