PSG : Donnarumma clarifie ses rapports avec Navas

Récompensé du Trophée Yachine du gardien de l'année, Gianluigi Donnarumma, dans une interview accordée à France Football, a tenu à clarifier ses relations avec Keylor Navas au PSG. Malgré la concurrence, l'Italie soutient que tout se passe très bien entre les deux hommes.

« Il n'y a pas le moindre conflit, affirme-t-il. Nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Keylor et moi sommes unis, à l'image de tout le vestiaire. Vous savez, nous sommes deux garçons très tranquilles et respectueux ». Et à Donnarumma d'ajouter : « Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. On ne peut rien y faire. Mais ce n'est aucunement la réalité ». Dont acte.