PSG : Donnarumma vide son sac sur sa concurrence avec Navas

Arrivé à l'été 2021 au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a dû partager le rôle de gardien titulaire avec Keylor Navas lors de sa première saison sous les couleurs parisiennes. Mais depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, le portier italien a été promu numéro 1, pour son plus grand bonheur. Dans les colonnes du journal L'Équipe, l'ancien gardien de l'AC Milan est revenu sur sa concurrence avec le Costaricien.

"C'était difficile"

"Pour moi, la saison dernière m'a aidé à grandir énormément, justement en raison de ces difficultés. Cela a été une expérience qui m'a apporté, je l'ai vécu comme ça. Cette année, le Mister (Christophe Galtier) a donné une hiérarchie claire, et je le remercie de sa confiance. L'an passé, l'important était d'essayer d'être prêt à chaque fois que je jouais. Je l'ai pris comme ça, même si c'est difficile, c'est une expérience en plus qui t'aide, surtout quand tu es jeune", a déclaré Gianluigi Donnarumma avant d'assurer que Keylor Navas et lui ont toujours eu une bonne entente.

"C'est sûr, ce n'est pas facile, tu dois savoir gérer cette situation particulière. Keylor et moi sommes deux bons garçons, on s'entendait bien, mais c'est normal que ce soit difficile. Dans la gestion, au fil du temps, cela devient compliqué. Nous l'avons bien pris, lui comme moi, en essayant d'aider l'équipe, ce qui est la seule chose importante. Il ne s'agissait pas seulement de lui ou de moi, mais de toute l'équipe."

Pour résumer Un peu plus d'une semaine après le départ de Keylor Navas à Nottingham Forrest, Gianluigi Donnarumma est revenu, dans les colonnes du journal L'Équipe, sur sa concurrence avec l'ancien gardien du Real Madrid.

