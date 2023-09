PSG - Dortmund : coup de tonnerre dans le onze de Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Le premier onze de Luis Enrique en Ligue des champions sera scruté ce soir au PSG contre le Boussia Dortmund (21h). Lors de sa conférence de presse d’avant match à la mi-journée hier, Luis Enrique a évoqué un souci avec l’un de ses joueurs sans le nommer mais il s’agit de Manuel Ugarte. Si le doute est bien présente, l’insider Djamel nous informe que l’optimiste règne finalement en interne sur sa titularisation au Parc des Princes. « On aura le verdict demain mais en tout cas, au sein du club, il y a pas mal d’optimisme quant au fait de voir jouer Ugarte. Le joueur veut démarrer la rencontre. Le dernier mot reviendra au staff », a fait savoir l’insider hier soir sur Twitter. Si Ugarte venait à déclarer forfait, Danilo Pereira semble le mieux armé pour le suppléer dans un rôle de sentinelle. Outre l’interrogation Ugarte et en l’absence de Marco Asensio, seul le nom de l’attaquant axial semblait encore voué au suspense ces dernières heures. Pas pour Luis Enrique, son choix étant déjà fait a priori entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Kolo Muani préféré par Mbappé et Dembélé ?

Le Français de 24 ans a les faveurs de ses deux partenaires de l’attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mais son profil diffère de celui du Portugais. Ce dernier offre un point de fixation pour ses coéquipiers et est davantage un attaquant de surface, qui pourrait être bien utile pour peu qu’il soit alimenté en ballons, ce qui n’a pas été le cas vendredi face au Gym. Du côté allemand, seul l’arrière droit espagnol Mateu Morey manque à l’appel. Edin Terzic devrait reconduire le même système de jeu en 4-2-3-1 que depuis le début de la saison. Il devrait une nouvelle fois laisser Marco Reus sur le banc au coup d’envoi. En pointe, et malgré la méforme de Sébastien Haller, l’entraîneur allemand devrait laisser une ultime chance au buteur ivoirien.

« LE PARIS DE L'ATTAQUE »



Voici la une du journal L'Equipe du mardi 19 septembre 2023 : https://t.co/XCG43gQDEq pic.twitter.com/7SrismCj5N — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 19, 2023

