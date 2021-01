PSG : Emilia Mernes réagit à sa supposée relation avec Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les rumeurs sont apparues après la fameuse fiesta de nouvelle année de Neymar au Brésil : l'attaquant du PSG serait en couple avec la chanteuse argentine Emilia Mernes (24 ans). Un bruit de couloir lié à la fuite sur les réseaux sociaux d'une courte vidéo de Neymar en compagnie de la belle albiceleste.

« Sa petite-amie ? Non, je ne le suis pas »

Et bien circulez car il n'y a rien à voir ! C'est en substance le message délivré par Emilia dans l'émission « La Previa del Cantando » sur la télévision argentine ces dernières heures. Contactée par téléphone par la présentatrice Lourdes Sanchez, la belle a démenti :

« Est-ce que je suis la nouvelle petite amie de Neymar ? Non, je ne le suis pas, les gars. De quoi parlez-vous ? Non, cette rumeur me fait vraiment du mal. Au revoir, je vous aime », a-t-elle glissé avant de raccrocher. Le jeu de pistes autour des affaires de cœur de Neymar se poursuit...