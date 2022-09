PSG : en mode jaguar, Wanda Nara rend fou ses followers

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Alors que son mari, Mauro Icardi, a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Galatasaray en prêt, sa compagne, Wanda Nara, n’a pas changé ses habitudes et continue d’exhiber son corps de rêve sur les réseaux sociaux. Dans une combinaison jaguar on ne peut plus sexy, la sulfureuse argentine a fait ressortir son côté tigresse dans sa dernière publication Instagram. De quoi rendre fou ses 14,7 millions de followers.