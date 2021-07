PSG : en plus du Mercato, l’émir du Qatar a financé un investissement envié par le monde entier

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

L’émir du Qatar a plus d’un tour dans son sac et surtout plus d’un billet dans sa poche. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que le grand patron du PSG a investi depuis la saison dernière dans une machine qui permet d’analyser sur place, au Camp des Loges, les tests PCR pratiqués sur l’ensemble de l’effectif.

Cet outil, équivalent à ce qui peut être fait dans un laboratoire, permet au PSG de tester à la moindre alerte et d’isoler plus rapidement les éléments contaminés que s’il devait attendre les résultats d’un laboratoire extérieur, comme il l'a fait récemment pour son latéral droit Achraf Hakimi.

En parallèle, le PSG continue, comme l’exige le protocole sanitaire de la LFP et de l’UEFA, de tester ses joueurs entre 72 et 48 heures avant chaque rencontre. Il s’agit donc d’un outil bonus très utile et rassurant en temps de pandémie et de risque prononcé de quatrième vague à la rentrée.

