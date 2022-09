PSG : en une phrase, Mbappé a torpillé le moral de Marquinhos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce dimanche, L'Equipe consacre un article au début de saison moyen de Marquinhos. Interrogé sur le sujet, Christophe Galtier s'est montré surpris, assurant qu'il trouvait son Brésilien en pleine possession de ses moyens. Mais les chiffres ne mentent pas : le défenseur touche moins de ballons que Sergio Ramos et Presnel Kimpembé, en perd plus, perd plus de duels qu'auparavant. Et il y a également cette impression de nervosité quand les choses ne tournent pas rond. Galtier avance comme explication le besoin d'assimiler le nouveau système de jeu en 3-4-3.

Pour le quotidien sportif, deux joueurs sont à l'origine des nerfs à vif de l'ancien de la Roma. Sergio Ramos, qui prend une place énorme en raison de charisme et de son expérience, surtout maintenant qu'il joue régulièrement. Et surtout Kylian Mbappé... "Il y a aussi Mbappé, que le club a placé au sommet de son projet et dont la conférence de presse, lors de l'officialisation de contrat, le 23 mai, n'a pas échappé à son capitaine. "Marquinhos est un joueur important. Je n'ai pas envie de lui couper la tête", avait déclaré le champion du monde. Ce jour-là, Marquinhos a su que l'un de ses équipiers en avait le droit. Il ne s'est pas senti renforcé."