PSG : en visite chez l'Emir, le club parisien manquera les Trophées UNFP !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Placés le 15 mai prochain, les 30e Trophées UNFP de Ligue 1 et de Ligue 2 se tiendront à Paris sans aucun représentant du PSG. La cause de cette absence ? Des obligations médiatiques pour le club champion de France comme le rapporte Loïc Tanzi (RMC).

Si trois joueurs du PSG (Nuno Mendes en Espoir, Gianluigi Donnarumma chez les gardiens et Kylian Mbappé pour le titre suprême) sont concernés par les « Oscars du foot », le PSG honore les 15 et 16 mai prochain son obligation de visite à Doha (Qatar). Obligations initialement fixées en janvier mais annulées pour cause de Covid à l'époque.

Pour participer à l'évènement sans être physiquement présent, le PSG a quand même prévu de s'afficher en vidéo et en duplex depuis le Golfe.

Les joueurs du #PSG ne pourront donc pas être présents physiquement pour la soirée des Trophées UNFP. Des vidéos et duplex sont prévus par le club pour que les joueurs puissent participer #RMCLive https://t.co/FBFtelZ72o — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 3, 2022

Le PSG absent aux Trophées UNFP Au Qatar les 15 et 16 mai prochain, le PSG manquera les 30e Trophées UNFP. Le Champion de France a quand même tout prévu pour que Kylian Mbappé et ses coéquipiers puissent quand même participer à l'évènement...

Alexandre Corboz

Rédacteur