PSG : encore battus, les jeunes Parisiens disent adieu à la Youth League

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Avant le choc tant attendu en Ligue des Champions, c'est en Youth League que se retrouvaient dans la journée le Borussia Dortmund et le PSG. Et contrairement à leurs aînés, les U19 de la capitale étaient, eux, dans l'obligation de vaincre en Allemagne pour espérer finir seconds de leur groupe et accrocher une place en barrages pour poursuivre l'aventure.

Le PSG bon dernier

Ce n'est malheureusement pas chose faite. Car dès la 15e minute de jeu, Bamba, le milieu de terrain du Borussia trompait le gardien parisien, Mouquet, d'une frappe imparable dans la lucarne. Pour ne rien arranger, les joueurs de la capitale allaient se retrouver à dix à la suite de l'expulsion d'Ibrahim Mbaye, à la 42e minute. En seconde période, et logiquement, les Allemands se créaient les meilleures situations avec, notamment, un magnifique duel remporté par le gardien parisien face à l'attaquant du BvB, Paris Brunner (60e).

Ce même Louis Mouquet qui, en revanche, n'était guère irréprochable en perdant ses appuis sur le second but du Borussia, inscrit à la 77e minute par Onofrietti d'un frappe lointaine. Le score ne bougeait plus et le PSG, dernier de son groupe avec quatre défaites au total, quitte la Youth League par la petite porte.

Podcast Men's Up Life