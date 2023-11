PSG : encore recadré par Luis Enrique, Mbappé n’a pas mouffeté !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Luis Enrique a osé tancer Kylian Mbappé suite à son triplé à Reims et va sans doute finalement avoir gain de cause. « Dans la gestion, la communication, je ne dis pas que ce n’est pas bien ce que Luis Enrique a fait, je peux le faire différemment. Ça peut arriver, a validé Didier Deschamps hier en conférence de presse. Dans le management, il y a différentes choses. Moi, je sais que mes joueurs savent ce que j’attends d’eux. »

Plus de repli défensif pour Mbappé ?

De son côté, Mbappé n’aurait pas mal pris les commentaires du coach du PSG. Mieux, Relevo fait savoir que le joueur de 24 ans devrait se plier à la requête de Luis Enrique ! En effet, les deux hommes se seraient déjà expliqués et la discussion aurait été uniquement d’ordre tactique. L’ancien coach du FC Barcelone a redemandé à son joueur plus d’implication dans le travail défensif, chose qu’il demande à tous ses joueurs offensifs, et pas seulement à Mbappé. Ce dernier aurait ainsi promis d’être plus actif dans le repli de son équipe à l'avenir.

🤫 Lo que esconde el "no estoy contento con él" de Luis Enrique sobre Mbappé.



La charla entre ambos no ha tardado en producirse y el resultado ha sido positivo.



👇 Esto es lo que le pide el técnico al francés.



✍️ @JoniRamos https://t.co/XnK5g5gEm8 — Relevo (@relevo) November 13, 2023

