PSG : encore une galère pour Paris avec le Trophée des champions !

Ah, la LFP et sa capacité à enchaîner les boulettes ! Pour la deuxième année d'affilée, le Trophée des champions doit être reporté. En 2023, la rencontre aurait dû se dérouler en Thaïlande mais l'organisateur a fait défaut au dernier moment, contraignant à un report en janvier. Le choc entre le PSG et Toulouse s'était donc déroulé sur le terrain "neutre" du Parc des Princes et avait vu la victoire des Parisiens (2-0)...

Déjà deux rapports pour l'édition 2024 !

Le club de la capitale est à nouveau au rendez-vous de l'édition 2024. Celle-ci devait avoir lieu jeudi dernier à Pékin. Mais la lourdeur de l'administration chinoise a contraint à un premier report. La LFP a programmé la partie entre le PSG et l'AS Monaco au 28 août à Louis-II. Encore une fois sur terrain "neutre"... Sauf que L'Equipe annonce qu'il va encore y avoir un report en raison de la tenue, le même jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Le rapport avec Monaco-PSG, 800 kilomètres au sud ? Aucun mais la rencontre va quand même être déplacée. Sans doute en janvier, quand il fera froid et qu'elle intéressera encore moins de monde...

Le Trophée des Champions ne se jouera pas le 28 août !! ❌



La date choisie n'était pas l'idéal avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques.



Une nouvelle date doit être trouvée !



(@JulienFroment🟢) pic.twitter.com/LcUlGasDoi — ICParisSG ❤️💙 (@icparissg_) August 12, 2024