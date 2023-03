PSG, Équipe de France : Daniel Riolo rétropédale sur l’arrivée de Zidane à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'été dernier, Daniel Riolo avait annoncé que Zinédine Zidane deviendrait le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais le chroniqueur de RMC Sport s'est trompé et c'est finalement Christophe Galtier qui a succédé à Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Mais alors qu'il a récemment affirmé que l'ancien entraîneur du Real Madrid viendra au PSG si les dirigeants parisiens le contactent de nouveau, Daniel Riolo n'est aujourd'hui plus autant sûr de lui.

"Il faut que Zidane ait envie de venir à Paris, et ce n’est pas certain"

Invité ce samedi de l’émission Quelle Époque sur France 2, le journaliste de 52 ans a confié qu'il était moins persuadé du souhait de Zizou de signer au PSG. "Qui serait le bon entraîneur du PSG ? Aujourd’hui, clairement il n’y a pas énormément de noms, car il faut quelqu’un qui a une renommée internationale et qui s’impose aux yeux des joueurs. Oui, aujourd’hui la personne idéale, c’est Zinédine Zidane parce que lui quand il va entrer dans le vestiaire parisien il dégagera un respect qui fera que les joueurs sauront que c’est comme ça et pas autrement. Après, il faut que Zidane ait envie de venir à Paris, et ce n’est pas certain. C’est comme à la FFF, tout le monde souhaite que Michel Platini prenne la place de Noël Le Graët, mais s’il n’a pas envie c’est compliqué de forcer les gens."

Fabien Chorlet

Rédacteur