PSG : Riolo lâche une nouvelle bombe sur Zidane à Paris

L'été dernier, Daniel Riolo avait annoncé que Zinédine Zidane deviendrait le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais le chroniqueur de RMC Sport s'est trompé et c'est finalement Christophe Galtier qui a succédé à Mauricio Pochettino sur le banc parisien.

"Si le PSG lui refait la proposition, Zidane viendra"

Invité ce mardi de l'émission de Zack Nani sur Twitch, Daniel Riolo est revenu sur cette annonce, lâchant une nouvelle bombe sur l'ancien numéro 10 des Bleus, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021.

"Moi, l'été dernier, je l'ai dit : Zidane va être au PSG. On a chez nous quelqu'un qui lui a parlé directement, c'était tellement évident pour moi qu'il ne pouvait pas dire non que je n'arrivais pas à croire la personne à qui il avait dit son refus. Mais au dernier moment, ça a beaucoup bougé au niveau de sa famille. (...) En revanche, ce que je peux dire là, c'est que si on lui refait la proposition, il viendra. Et cette proposition, c'est possible qu'elle arrive dans pas très longtemps si les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés au PSG."

Ca y'est les amis la rediffusion est sortie, Zack en Roue Libre x @DanielRiolo c'est disponible en HD tout propre bien timecodé etc faites vous plaisir les amis 🌞https://t.co/7xZIczsJti pic.twitter.com/4CxclcLxBQ — Zack (@Zack_Nani) February 22, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur