PSG, Équipe de France : après le Barça, Dembélé prend une balle perdue chez les Bleus

Ousmane Dembélé a vécu un match très paradoxal jeudi soir lors de France-Irlande (2-0). L'ailier des Bleus a mis au supplice le latéral gauche irlandais Enda Stevens. Petit pont, grand pont, accélérations dévastatrice : il lui a tout fait, faisant régulièrement se lever le Parc des Princes. Sauf que, comme trop souvent avec lui, le dernier geste n'a pas été à la hauteur de la première touche. Ses centres n'ont quasiment jamais trouvé preneur. Et sa tentative de la 72e minute a terminé sur le poteau irlandais. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Coman est souvent beaucoup plus efficace" Un manque d'efficacité qui a fait dire à Florent Gautreau, sur RMC, que Didier Deschamps devrait titulariser un autre joueurs à sa place : "En équipe de France, Dembélé, on a envie qu'on lui donne le ballon, puis il y a souvent de la déception derrière. Coman, à l'inverse, est souvent beaucoup plus efficace". Une affirmation contredite par les stats : Coman, c'est 5 buts en 50 sélections alors que Dembélé en est à 4 réalisations en 34 matches... 🇫🇷 L'avis tranché de @FlorentGautreau :



🎙 "En équipe de France, Dembélé on a envie qu'on lui donne le ballon, puis il y a souvent de la déception derrière. Coman à l'inverse, est souvent beaucoup plus efficace." pic.twitter.com/jAtpANJzYE — After Foot RMC (@AfterRMC) September 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Jeudi soir, Ousmane Dembélé a fait vivre l'enfer à l'arrière gauche irlandais John Egan. Mais comme trop souvent, l'ailier de l'équipe de France et du PSG a eu énormément de déchet dans le dernier geste. Ce qui fait dire à Florent Gautreau que Kingsley Coman, plus décisif, mériterait de jouer à sa place.

Raphaël Nouet

Rédacteur