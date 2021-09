PSG, Equipe de France : Deschamps en dit plus sur la blessure de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Blessé à un mollet lors du match nul concédé ce mercredi par l'équipe de France face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement des Bleus pour retourner dans son club, le Paris Saint-Germain.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Didier Deschamps en dit plus sur la blessure de la star du PSG. "Je vais être clair : Kylian a ressenti quelque chose en fin de match. On a fait des examens, où le terme rassurant a été utilisé. Cela écarte une rupture de fibre, où il serait parti sur plus d'un mois d'absence. Au-delà de ça, il avait quelque chose. C'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club, au mois de mai. Plus ou moins la même sensation. À partir du moment où il n'y aucune possibilité pour qu'il soit disponible demain ou mardi, je ne vois pas l'intérêt pour lui ou nous qu'il reste là", a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France devant la presse.

