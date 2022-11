PSG, équipe de France : face au Danemark, Kylian Mbappé va déposséder Luis Fernandez d'un record parisien

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Mardi, Kylian Mbappé est devenu le 34e joueur à atteindre la barre des 60 sélections en équipe de France. Il n'existe pas de statistiques à ce sujet mais sans doute est-il l'un des plus jeunes puisqu'il n'a que 24 ans. Il a fêté cette soixantième rugissante par une avant-dernière passe sur le but du 2-1, le but du 3-1 et une passe dé sur le 4-1. Un petit festival, donc. Qui devrait en appeler d'autre, tant le Parisien arrive lancé comme une fusée à cette Coupe du monde.

Dès ce soir contre le Danemark, il devrait d'ailleurs battre un nouveau record. Celui-là concerne le PSG. S'il est titulaire, ce qui a de grandes chances d'être le cas, ou même s'il ne joue que trente secondes, il connaîtra sa 56e sélection en tant que joueur du PSG. Ce sera une de plus que le précédent recordman, Luis Fernandez. L'historien du club de la capitale Michel Kollar, qui a trouvé cette statistique, rappelle qu'il est déjà le meilleur buteur du PSG chez les Bleus avec 27 réalisations (sur un total de 29).