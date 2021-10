PSG, Equipe de France : Kylian Mbappé accusé de braquage à VAR armée !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La France s'est adjugée la Ligue des Nations hier en battant l'Espagne (2-1), avec un deuxième but signé Kylian Mbappé qui aurait dû être annulé pour une position de hors-jeu, finalement non désignée par l'assistance vidéo. Un fait dont s'indigne l'ensemble des médias espagnols ce lundi. Et la palme est sans doute pour le Chiringuito de Jugones.

Avec cette intervention de Jose Damian Gonzalez, qui s'est indigné : « Ce que l'on a fait à l'Espagne hier, c'est un braquage à VAR armée ! », a en effet glissé le journaliste !

😡 "Lo que le han hecho a ESPAÑA es un ATRACO a 'VAR ARMADO'" 😡



🔥 @JDamiann, INDIGNADO en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/ikypb6GZrc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 11, 2021