PSG, équipe de France : Le Graët évite à Kylian Mbappé une amende salée

Pour avoir refusé « par conviction » de participer mardi à un événement pour les sponsors de l'équipe de France, Kylian Mbappé a allumé un petit feu chez les Bleus. Feu que le président de la Fédération Noël Le Graët s'efforce tant bien que mal d'éteindre.

Ce samedi, L'Equipe revient sur cette fameuse convention, signée par tout joueur de l'équipe de France et imposant de participer à ces évènements. Dans ce document, il est notamment question d'amende pécuniaire allant de 10 000€ d'amende pour une « infraction n'entraînant pas de réclamation d'un partenaire commercial » à 50 000€ pour une « infraction entraînant une réclamation ».

Le Graët veut régler le litige « à la bonne franquette » plutôt que de faire payer Mbappé

Malgré tout, la star du PSG et des Bleus ne paiera aucune de ces penalités cette fois-ci, Noël Le Graët ayant déjà pris ses distances sur l'application de ces sanctions dans un but d'apaiser le conflit et de trouver une résolution à l'amiable de ce litige pour que Kylian Mbappé participe au prochain événement promotionnel des Bleus.

Dans l'entourage du joueur, on dénonce le caractère définitif de cet engagement que Kylian Mbappé a signé à sa première cape avec les Bleus, le 25 mars 2017 contre le Luxembourg (3-1) alors qu'il n'avait que 18 ans. Un engagement dans lequel il ne se reconnaît plus, lui qui ne souhaite pas faire la promotion de sites de paris en ligne ou de firmes internationales de malbouffe.

