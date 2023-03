PSG, équipe de France : Messi a entonné le chant chambreur contre les Bleus

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On se souvient que durant les festivités ayant suivi leur victoire à la Coupe du monde, les Argentins avaient fait sensation avec quelques chants offensants envers la France et Kylian Mbappé. Dont le fameux "Une minute de silence pour...", qui est une tradition dans leur pays. Eh bien, cette nuit, lors de la victoire sur le Panama (2-0), les 83.000 supporters du Monumental l'ont repris après le coup de sifflet final et, surprise, Lionel Messi l'a également fredonné !

Habituellement, l'attaquant du PSG ne chante pas les chansons offensantes ou injurieuses. Ça avait déjà été le cas après la victoire en Copa América au Brésil. Mais là, submergé par l'ambiance complètement dingue du stade de River Plate (on vous invite à regarder la vidéo de l'entrée des joueurs, qui pleurent tous en entendant leur public chanter), il s'est laissé aller. Difficile de lui en vouloir...