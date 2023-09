PSG, équipe de France : Rothen se paye Mbappé et deux autres Bleus

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

L'équipe de France a facilement battu l'Irlande (2-0) jeudi grâce à deux buts signés Aurélien Tchouaméni et Marcus Thuram. Mais sa prestation n'a pas franchement convaincu Jérôme Rothen.

Dembélé et Koundé également taclés

Sur RMC, l'ancien parisien y est allé de son commentaire et il a ciblé trois joueurs... "J'ai toujours les mêmes doutes sur cette équipe de France surtout à droite avec Koundé et Dembélé. Kounde n'est pas capable de faire un bon centre, Dembélé a beaucoup trop de déchets et j'ai été déçu de Mbappé", a-t-il commenté.

