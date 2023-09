PSG, Équipe de France : une figure de l’OM remet Mbappé à sa place

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Jeudi dernier, l'équipe de France a montré deux visages très différents face à l'Irlande (2-0). Laborieux dans le jeu en première période, ils ont été beaucoup plus percutants en seconde. La raison : avant la pause, Kylian Mbappé décrochait beaucoup trop et réclamait tous les ballons. Or, comme l'a expliqué Rolland Courbis sur RMC, l'attaquant du PSG n'est pas un meneur de jeu et quand il décroche, cela créé obligatoirement un vide dans la ligne d'attaque des Tricolores. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Kylian, le numéro 10, c'est pour Pelé, Maradona, Zizou..." « Dans sa vision des choses, Mbappé veut le numéro 10 alors qu’il n’a rien à voir avec le numéro 10. Kylian, ça, c’est pour Pelé, Maradona, Zizou. Toi, tu es un autre monstre. Mais le numéro 10, ce n’est pas toi. Tu es un très grand joueur sans avoir besoin du numéro 10 dans le dos. » Effectivement : un vrai meneur de jeu cherchera la meilleure passe pour un partenaire dans les trente derniers mètres adverses alors qu'un pur attaquant cherchera la faille pour tirer au but. Dans cette partie du terrain où chaque seconde compte, Kylian Mbappé doit rester au niveau des attaquants et laisser Antoine Griezmann être à la manoeuvre. La saison du PSG pour la saison 2023-24 Rolland Courbis sur Mbappé💬



Kylian, ça c'est pour Pelé, Maradona, Zizou. Toi tu es un autre monstre. Mais le numéro 10, ce n'est pas toi. Tu es un très grand joueur sans avoir… pic.twitter.com/PqVMZm3SE1 — Footballogue (@Footballogue) September 10, 2023

