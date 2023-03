PSG, Équipe de France : une nouvelle bombe est lâchée sur l'avenir de Zidane !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Comme nous vous l'avons relayé ce jeudi sur notre site, Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, serait sur la shor-list de Chelsea en cas de limogeage de Graham Potter. Mais pour Emmanuel Petit, désormais consultant pour RMC Sport, il n'y aurait aucune chance que son ancien coéquipier en équipe de France aille chez les Blues.

"L'avenir de Zizou s'inscrit peut-être à Paris"

"Je me trompe peut-être mais je n’y crois pas une seule seconde. Zizou ne parle pas anglais. Connaissant sa façon d’être et de manager ses joueurs, il aime la proximité. Et cela passe par la communication au quotidien, qui est super importante. Si il ne parle pas la langue en Angleterre, il se fera railler dans la presse. Le deuxième argument, c’est le club de Chelsea. Le principal problème qu’à Graham Potter à l’heure actuelle, c’est qu’il gère plus de 30 joueurs au quotidien à l’entraînement. C’est une colonie de vacances. Et ils n’ont plus de moyens colossaux parce que l’UEFA est en train de réfléchir à changer le fair-play financier à cause de Chelsea. Donc le club est condamné à devoir gagner la Ligue des Champions pour y être encore l’année prochaine. Le troisième argument, c’est que les supporters de Chelsea ne veulent pas de lui parce qu’il n’a jamais déclaré sa flamme à la Premier League et n’y a jamais joué. Et qu’il a dit ouvertement qu’il préfère un jeu ouvertement ouvert et technique", a confié le champion du monde 1998 avant d'annoncer que l'avenir de Zinédine Zidane s'écrivait plutôt du côté du PSG. "L’avenir de Zizou ne s’écrit pas en Angleterre. Il s’inscrit ailleurs et peut-être pas très loin d’ici (à Paris)", a-t-il conclut.

🔵 Emmanuel Petit a expliqué ce vendredi dans Rothen s'enflamme qu'il ne voyait pas Zinedine Zidane devenir l'entraîneur de Chelsea. https://t.co/eV7BxIUFgs — RMC Sport (@RMCsport) March 3, 2023

Pour résumer Selon Emmanuel Petit, qui a côtoyé Zinédine Zidane chez les Bleus, le prochain club de l'ancien entraîneur du Real Madrid pourrait être le Paris Saint-Germain.

