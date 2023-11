PSG, équipe de France : Renaud va rendre un bel hommage à Mbappé

Vendredi prochain, Renaud sort son nouvel album Dans mes cordes (Parlophone), où il revisite ses plus belles chansons, accompagné d'un double quatuor à cordes. En tournée à travers la France puis en août prochain au Canada, il travaille sur de nouvelles compositions et l'une d'elles devrait faire référence à Kylian Mbappé, comme il l'a expliqué à L'Equipe.

« C'est mon idole, a-t-il glissé. Il a la classe et il s'exprime très bien. Je regarde à la télé ses matches de Coupe d'Europe avec le PSG. Et il m'a beaucoup impressionné lors de la finale de la dernière Coupe du monde, que j'avais suivie chez (Pascal) Obispo... Je vais le citer dans une prochaine chanson... » Le foot a toujours été très présent dans le répertoire de Renaud, notamment dans ses chansons J'ai raté ­Télé-foot (1980), ou Miss Maggie (1985), où il s'en était pris aux hooligans.

« Dans mes cordes » le nouvel album de Renaud sera disponible le 01.12.2023 Précommandez-le dès aujourd’hui : https://t.co/o1IMgxkTER Redécouvrez certaines des plus belles chansons de Renaud dans des versions inédites portées par les cordes d'un double quatuor féminin. pic.twitter.com/MGMv2BeQiu

Pour résumer

