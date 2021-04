PSG : famille, mariage... les confessions intimes de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En début de semaine, la star du Paris Saint-Germain, Neymar, a joué le jeu des questions/réponses dans sa story Instagram où il a fait quelques confidences sur sa vie personnelle.

On y apprend que le Brésilien, qui a déjà un fils de 9 ans, veut d'autres enfants et qu'il veut se marier. L'ancien joueur du FC Barcelone a même voulu aller un peu plus loin en annonçant que cela pourrait être bientôt.