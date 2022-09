PSG, FC Barcelone : Al-Khelaïfi colle un tacle au Barça

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

À l’occasion d’une conférence sur l’évolution du football, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, n'a pas manqué de tacler les clubs ayant des dettes abyssales dont le FC Barcelone, qui a réalisé, malgré sa dette, un mercato estival de folie en recrutant Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphina, Robert Lewandowski, Hector Bellerin et Marcos Alonso.

"Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d’euros, ce n’est pas sain"

"Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d’euros, ce n’est pas sain. Grâce à Dieu, ce que nous faisons c’est d’avoir zéro dette. Bien sûr, nous avons perdu de l’argent durant le Covid-19 mais nous n’avons rien à cacher. D’autres clubs ont de grosses dettes. Et c’est le risque, le danger pour le football. Certains sont restés présidents pendant de nombreuses années et sont partis en laissant des dettes à leurs successeurs. Et c’est ce qu’il s’est passé pour des années et des années. C’est le danger pour le football auquel je crois. On doit y faire attention et s’en inquiéter car c’est un grand danger qui peut détruire le foot. On a besoin des règles pour protéger les clubs, pour protéger le foot en Europe du désastre de ces dettes dans ces clubs."

Fabien Chorlet

Rédacteur