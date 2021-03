PSG, FC Barcelone, Juventus : Wanda Nara, Shakira et Georgina Rodriguez dans un Top 10 très recherché

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'OGC Nice

Chaque année, France Football publie le classement des footballeurs les plus riches de la planète. Le tabloïd anglais The Sun a décidé d'en faire de même… mais avec les Wags ! Il vient de publier son Top 10 et n'y figurent que des visages bien connus. La numéro un est l'ancienne Spice Girl Victoria Beckham, dont les carrières dans la musique et la mode lui ont permis de bâtir une fortune dépassant les 350 M€.

La numéro deux est la chanteuse colombienne Shakira, qui partage sa vie avec Gerard Piqué. Elle a accumulé 220 M€ tout au long de sa carrière. Madame Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, possède pour sa part une fortune de 8 M€. Wanda Nara est 8e du classement avec 4 M€. Une fortune bâtie grâce à son travail d'agent de joueur. Au singulier "joueur" puisqu'elle ne défend que les intérêts de son mari Mauro Icardi…