PSG - FC Barcelone : le Barça a révélé son souci majeur à Paris

L’Athletic Bilbao remporté la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone grâce à un but d’anthologie d’Iñaki Williams (3-2 a.p) hier soir et Lionel Messi a été expulsé en fin de rencontre pour un geste d'humeur sur un joueur basque. Sa première expulsion en 753 matches avec le Barça. Un fait qui éclipse le doublé réalisé par Antoine Griezmann, auteur de 4 buts et 3 passes décisives lors de ses quatre derniers matches.

« Il n'y avait personne pour défendre sur les corners et les coups francs »

Mais à un mois de ses retrouvailles avec le PSG, ce qui a frappé, c'est la fragilité du Barça sur les phases arrêtées. « C'est incroyable d'être aussi vulnérables, a commenté Dave Appadoo, dans L'Equipe du Soir. A chaque coup de pied arrêt, il y a danger. Et physiquement, j'ai trouvé le Barça en dedans. Ça manque de puissance, Bilbao a gagné la plupart des duels. »

Même constat pour Ludovic Obraniak : « Il faut féliciter Bilbao mais ce Barça est inquiétant. Ce souci défensif sur les phases arrêtées, ce n'est pas d'aujourd'hui. » « Il n'y avait personne pour défendre sur les corners et les coups francs, constate enfin Régis Brouard. Ce comportement défensif explique ce terrible scenario pour le Barça. » A Paris d'en profiter lui aussi, en février.