PSG, FC Barcelone : Lionel Messi sort du silence … et demande pardon à Paris !

Si l'affaire Lionel Messi a défrayé la chronique au PSG et que l'Argentin a été suspendu pour deux semaines avec retenu sur salaire pour s'être échappé en Arabie Saoudite honorer un contrat d'image, il semblerait que le septuple Ballon d'Or veuille quand même faire la paix avec Paris avant d'acter la très probable fin de son aventure dans la Capitale à l'issue de son contrat au 30 juin.

Messi se justifie sur son voyage

Dans une vidéo publiée en story Instagram, l'air grave et en costume sombre, Lionel Messi a enregistré une vidéo d'excuses à l'attention du PSG et de ses coéquipiers : « Je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme toujours. J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler. Je l'avais déjà annulé avant…Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club veut faire de moi ».

Un rebond surprenant à ce dossier alors qu'on s'attendait à un divorce beaucoup plus virulent...

Lionel Messi a tenu à présenter ses excuses après son voyage en Arabie Saoudite en assurant qu’il pensait que la journée serait « Off » pour les joueurs. Il attend désormais « la décision du club » #PSG pic.twitter.com/NkDIu7HicN — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 5, 2023

