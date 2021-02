PSG, FC Barcelone : Mbappé vs Haaland, un duel de colosse à la Messi vs CR7 ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La passation de pouvoir n'a jamais semblé aussi proche. Alors que Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin) prennent de l'âge, les nouveaux rois du football Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG) ont marqué les esprits cette semaine en Ligue des Champions.

Mbappé – Haaland, encore trop verts pour faire fantasmer les annonceurs ?

Ce vendredi, on a même eu le droit à une Une de AS sur la bataille pour le « trône ». Pour autant, si l'on en croit Frank Hocquemiller, cofondateur de VIP-Consulting, il manque encore un petit quelque chose pour que le Français et le Norvégien ne reviennent sur les deux monstres de ce début de 21e siècle... Et c'est d'abord une question d'image.

« Il est clair que Mbappé et Haaland peuvent devenir ce que Ronaldo et Messi ont été ces dix dernières années auprès des annonceurs. Mbappé et Haaland ont le potentiel pour s’inscrire dans ce type de profil qui dépasse de très loin le cadre de leur sport. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir y prétendre. Avec ces deux joueurs-là, aujourd’hui, on a clairement les deux plus grands potentiels. Si ce n’est pas eux, je ne vois pas très bien qui cela pourrait être. Mais il est trop tôt pour tirer des plans sur la comète. Il faut avoir en tête que lorsqu’un annonceur met 1 euro, c’est pour en recevoir 10 en retour, or ces deux jeunes joueurs, aussi performants soient-ils, ne satisfont pas encore ce critère d’investissement », explique l'ancien conseiller d'images de Raymond Domenech à L'Equipe.