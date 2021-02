PSG, FC Barcelone - Mercato : Pochettino et Di Maria évoquent à nouveau Messi, Koeman dégoupille

Zapping But! Football Club PSG : présentation vidéo du nouveau maillot domicile saison 2020-2021

Le FC Barcelone a vécu une soirée riche en émotions hier. Mené 0-2 à Grenade à la 87e de minute de son quart de finale de Coupe du Roi, il a trouvé les ressources nécessaires pour égaliser dans les arrêts de jeu avant de remporter la victoire en prolongations (5-3 a.p.). Cela aurait suffi pour rendre heureux n'importe quel entraîneur mais pas Ronald Koeman. C'est que le Hollandais a entendu les propos de Mauricio Pochettino et Angel Di Maria au sujet de Lionel Messi et, visiblement, il commence à en avoir plein le dos…

Koeman donne rendez-vous en Champions League

Au terme de la victoire contre Nîmes (3-0), Di Maria a en effet déclaré : "Il y a de nombreuses possibilités (que Messi vienne à Paris), on doit rester tranquille et voir ce qu’il va se passer". Interrogé sur le même sujet, son entraîneur, Mauricio Pochettino, a pour sa part expliqué : "Je ne peux pas parler de Messi, cela va être mal interprété. Nous devons d’abord atteindre nos objectifs cette saison. Pour le reste, on travaille en secret, en silence pour avoir la meilleure équipe".

Les journalistes espagnols se sont empressés de faire remonter ces commentaires à Ronald Koeman après la folie de Grenade. Le placide Néerlandais a vu rouge : "C'est un manque de respect de parler autant de Messi car il est un joueur du FC Barcelone. Il n'y a pas à chauffer un peu plus le match que nous aurons contre le PSG en Champions League". Le match aller, c'est dans douze jours au Camp Nou !