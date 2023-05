PSG, FC Barcelone – Mercato : Rothen fracasse encore Lionel Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L’aventure de Lionel Messi à Paris ne sera pas une réussite. À moins d’un incroyable retournement de situation, le septuple Ballon d’Or argentin va quitter le PSG lui qui est fin de contrat. Proche de l’Arabie saoudite et du Barça, l’avenir de la Pulga est totalement flou à l’heure actuelle. Pour Jérôme Rothen, le Champion du Monde argentin risque de choisir le financier avant le sportif.

« Étant donné qu'il est amoureux de Barcelone, qui nous a fait toute une histoire lors de son départ du Barça, et encore une fois je ne dis pas qu'il a triché, qu'il a menti. Mais s’il part du Barça c'est parce que financièrement, Barcelone ne pouvait pas le garder. Il a été obligé, le pauvre, de signer au PSG ».

« D’arriver dans une ville qui est pourrie et compliquée pour lui de s'adapter. Le pauvre, pendant 2 ans, il a vécu des moments tellement difficiles ici à Paris, avec les Français qui ne peuvent pas le voir, qui ne l’ont pas bien accueilli. C'est peut-être pour ça qu'il ne parle pas un mot français aujourd'hui ? », s’est moqué l’ancien du PSG dans son émission sur RMC.

Messi, un mercenaire ?

« Moi je suis un amoureux du football, et le football c'est Léo Messi. Mais moi il m'a extrêmement déçu depuis 2 ans. Pour son image, pour tout ce qu'il représente sachant que Barcelone fait tout pour le récupérer aujourd'hui. Il faut qu’il parte à Barcelone. Il va arriver dans une équipe qui va être championne d'Espagne, qui s'est structurée ».

« Si cela ne se fait pas avec tous les efforts que peuvent faire les dirigeants barcelonais, c'est qu’en effet, il choisit le côté financier, pécunier de l'Arabie saoudite. À ce moment-là, j'aurais compris pourquoi il est venu au PSG et pourquoi il signera en Arabie saoudite et non pas à Barcelone. Ça sera un mercenaire, comme depuis plus de 2 ans maintenant », a lancé le consultant.

Ce samedi soir, la Pulga a été accueillie par des sifflets au Parc des Princes pour le match contre l'AC Ajaccio...