PSG, FC Barcelone – Mercato : un dossier provisoire relancé par Leonardo en attendant Messi ?

Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans les mois qui viennent, nul doute que le téléphone de Leonardo va sonner. Le directeur sportif du PSG doit mener de front les prolongations de Neymar, de Kylian Mbappé, mais aussi tenter de conclure l'arrivée de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat l'été prochain avec le FC Barcelone.

Ce dossier, qui va occuper une grande part de l'actualité, ne doit pas occulter qu'un Mercato hivernal se profile avec la possibilité d'ajouter des solutions supplémentaires à Thomas Tuchel. Même si le secteur offensif semble déjà bien fourni avec Icardi, Kean, Di Maria, Neymar ou Mbappé, le début de saison des seconds couteaux Sarabia et Draxler pourrait-il pousser le PSG à relancer un dossier de l'été ?

Selon le Daily Mail, le club de la capitale pourrait en effet tenter de nouveau d'attirer Dele Alli, l'attaquant de Tottenham qui vit une saison compliquée. Un prêt serait envisagé et le joueur serait intéressé pour se relancer dans la perspective de l'Euro. Mais dans une période où le PSG donne sa priorité aux économies pour bien gérer l'été prochain, prendre en charge le salaire de l'Anglais est-il un risque financier vraiment judicieux ?

They missed out in the summer, but PSG are set to make another attempt at signing Dele Alli on loan in January.



👉 https://t.co/NCzcufIN2T pic.twitter.com/PGLaFHWh24