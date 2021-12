PSG, FC Barcelone : Messi embrase le Real, ultimatum pour Dembélé, première recrue pour Xavi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

SPORT : « 40 millions pour Ferran Torres »

Comme déjà évoqué tard hier soir, Sport confirme que le FC Barcelone va dégainer 40 millions d’euros pour recruter Ferran Torres. Les négociations seraient même bien avancées, le club catalan cherchant a priori à se défaire de Memphis Depay qui intéresse l’AS Rome de José Mourinho. De son côté, le Real Madrid fulmine toujours après le Ballon d’Or de Lionel Messi.

MUNDO DEPORTIVO : « Ultimatum pour Dembélé

Le FC Barcelone ne sait plus comment procéder avec Ousmane Dembélé. Selon Mundo Deprortivo, les dirigeants blaugrana ont posé un ultimatum au champion du monde 2018 : il a 15 jours pour décider s’il prolonge ou non son contrat. Du côté du joueur, on a déjà fait savoir au club qu’il ne partirait pas en janvier s’il n,'étendait pas un bail expirant en juin 2022.

AS : « Un mur face au leader »

Le Real Madrid n’aura pas la partie facile ce soir face à l’Athletic Bilbao (21h), où l’international Unai Simon est considéré comme l’un des meilleurs gardiens du pays. Les Merengue sont pourtant l’équipe qui marque le plus cette saison en Liga... face à celle qui encaisse le moins de buts.

MARCA : « Vinicius contre le Tourmalet »

L’angle de la Une de Marca est le même que celui d’As, avec Vinicius confronté au mur Bilbao. Carlo Ancelotti compte sur son phénomène brésilien, en pleine forme, pour trouver la faille. Le Real Madrid pourrait aussi compter sur Rodrygo et Eden Hazard, de retour dans le groupe merengue.

Revista de prensa del 1 de diciembre https://t.co/vmLfjpCUY3 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) December 1, 2021