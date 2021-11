PSG, FC Barcelone : Messi rejoint Dani Alves dans un cercle très fermé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il aura fallu le sixième match de Lionel Messi en Ligue 1 pour qu'il ouvre son compteur buts dans le championnat de France. D'une superbe frappe enroulée du pied gauche de l'extérieur de la surface (87e), l'ancienne star du FC Barcelone a marqué ce samedi le troisième but parisien face au FC Nantes (3-1).

Grâce à cette réalisation, Lionel Messi (34 ans et 4 mois) est devenu le troisième plus vieux joueur à inscrire son premier but en Ligue 1 avec le PSG, comme le révèle le compte Twitter @PSSportsFR. Devant lui, on retrouve l'ancien coéquipier de la Pulga au FC Barcelone, Dani Alves (34 ans et 10 mois), et Claude Makélélé (36 ans et 9 mois).

Plus vieux joueurs à inscrire leur 1er but en L1 avec le PSG : #PSGFCN



🇫🇷 Claude Makelélé à 36 ans et 9 mois

🇧🇷 Daniel Alves à 34 ans et 10 mois

🇦🇷 LIONEL MESSI à 34 ans et 4 mois pic.twitter.com/qx7R1xCZgu — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) November 20, 2021